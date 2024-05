Il Bologna eserciterà il diritto di riscatto per Saelemaekers. Il belga potrebbe essere la chiave per sbloccare Zirkzee in rossonero.

Il mercato del Milan si articola su più fronti, da quello del nuovo allenatore fino ad arrivare a quelli relativi agli innesti per aumentare la competitività della squadra nel prossimo campionato. Il tema attaccante è quello che conquista maggiormente l’immaginario dei tifosi e i nomi, in tal senso, non mancano. Sul taccuino di Ibra e Moncada i profili sono diversi, ognuno con caratteristiche diverse ma accomunati da un unico comun denominatore: il senso del gol abbinato al talento. Tra i profili maggiormente accostati ai rossoneri c’è quello di Joshua Zirkzee, l’olandese del Bologna delle meraviglie. TuttoMercatoWeb ha svelato importanti novità a tal proposito.

Alexis Saelemaekers

Il Bologna riscatta Saelemaekers

TuttoMercatoWeb scrive che ormai non ci sarebbero più dubbi in merito alla volontà del Bologna di rinnovare Saelemaekers. Il centrocampista belga si è trasferito dal Milan al club emiliano nel corso dell’ultimo mercato alla corte di Thiago Motta, in prestito oneroso a 500 mila euro. I felsinei godono del diritto di riscatto, per una cifra prossima ai 10 milioni di euro che, per l’esterno d’attacco, avrebbero già preparato un contratto fino al 2028.

Saelemaekers jolly per arrivare a Zirkzee?

Il riscatto, ormai sempre più concreto, di Saelemaekers, suggerisce interessanti scenari di mercato. E’ risaputo infatti l’interesse del Milan per Zirkzee e – aggiunge TuttoMercatoWeb – la carta Saelemaekers potrebbe risultare decisiva alla corsa per l’olandese. Su quest’ultimo infatti si registrano gli interessi anche della Juve e dell’Inter, in Italia, e anche club della Premier League. Saelemaekers potrebbe essere la chiave per sbloccare l’intreccio e far avvicinare Zikrzee al Milan.

