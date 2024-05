Il contratto che lega il figlio d’arte ai nerazzurri ha una via d’uscita anche se al momento sembra difficile che l’attaccante lasci Milano.

Marcus Thuram è arrivato a costo zero all’Inter la scorsa estate dopo non aver voluto rinnovare il contratto in scadenza col Borussia Mönchengladbach.

I retroscena

Il francese sembrava diretto al Milan ma proprio quando la firma sembrava imminente è arrivato il blitz vincente di Marotta e Ausilio che hanno offerto uno stipendio più alto rispetto ai rossoneri. Marcus al momento di decidere si sarà ricordato quando 2 anni prima l’Inter lo aveva quasi comprato per 20 milioni di euro: quasi perché un infortunio al ginocchio fece saltare l’affare con i nerazzurri che ripiegarono su Correa.

Marcus Thuram

Futuro in bilico?

Nessuno si aspettava un impatto così mastodontico: il figlio d’arte ha fatto dimenticare in pochissimo tempo l’ex Lukaku ed ora è uno degli artefici della conquista del ventesimo Scudetto. Ha legato umanamente con tutti i suoi compagni e calcisticamente alla perfezione con Lautaro Martinez: per questo motivo un suo addio all’Inter sembra quasi utopistico. Tuttavia nel calciomercato non c’è niente di sicuro e, come fa notare il Corriere dello Sport, il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. I nerazzurri si augurano che nessuno la voglia esercitare anche se effettivamente la cifra è bella grossa; pochi club potrebbero pensare al pagamento. Il PSG deve sostituire il partente Mbappé ma sembrerebbe orientato a farlo comprando Osimhen dal Napoli; ci sono poi diverse squadre di Premier. L’Inter non potrebbe far nulla se arrivasse qualcuno con 85 milioni ma la volontà del giocatore la fa da padrone in questi casi e, come detto sopra, i tifosi nerazzurri possono star tranquilli.

