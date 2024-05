Alfredo Pedullà ha svelato alcuni retroscena in merito al futuro di Zirkzee. Nessun accordo per il momento e richieste elevate dal suo agente.

Il mercato del Milan sarà finalizzato all’acquisto di un grande numero 9 e non solo. In attacco sicuramente ci saranno le manovre più corpose, soprattutto a livello economico. L’investimento per accaparrarsi un grande attaccante sarà elevato e il Milan, da quanto trapela, ha messo in conto tutto ciò e non è per nulla intimorita nell’aggredire il mercato delle punte. Tra queste figura senza dubbio anche Joshua Zirkzee. L’olandese occupa i primi posti delle preferenze di Ibra e Moncada, non facile però arrivare all’olandese valutando anche la fitta concorrenza per l’asso del Bologna. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione.

Zlatan Ibrahimovic

Nessun accordo per Zirkzee

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione Zirkzee, tematica molto cara al Milan che ha posto in cima ai propri desideri l’attaccante del Bologna. Al momento – fa sapere Pedullà sul proprio canale YouTube – “che il Milan ci abbia provato, ci stia provando e che abbia molto apprezzato profitto, classe e stile di Zirkzee non ci sono dubbi. Ma che ci siano accordi imbastiti non è vero. Che Thiago Motta l’abbia chiesto come priorità alla Juve non è vero. Motta ha dato indicazioni senza mai chiedere Zirkzee”.

Le richieste dell’agente di Zirkzee

Alfredo Pedullà aggiunge poi altri elementi interessanti per rendere ancora più chiaro il quadro in merito al futuro di Zirkzee. Il giornalista ha sottolineato che “il Bayern non ha sciolto le riserve. Non ha detto né sì né no. Forse oggi è più no che sì, fermo restando che qualcuno interessato può andare dal Bayern per chiedere informazioni”. Ha concluso poi affermando che “c’è un problema molto serio: di sicuro il suo agente ha fatto il giro delle parrocchie e ha parlato sia con la Juve che con il Milan. Ha specificato che il costo dell’operazione parte da un cartellino più commissioni non inferiore ai 65/70 milioni. Ha chiesto un ingaggio di 5 milioni di euro a salire per il suo assistito”.

