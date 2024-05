Il club nerazzurro non cambierà proprietà, ormai lo si può dire praticamente con certezza; il presidente ha ottenuto un nuovo prestito.

Il prestito di Oaktree pende ancora su Steven Zhang anche se ancora per poco: sono giorni caldissimi e le novità non si faranno attendere.

L’intesa

Il fondo californiano nel 2021 aveva prestato 250 milioni di euro all’attuale presidente dell’Inter ottenendo in cambio un pegno sulle quote societarie in suo possesso. Gli interessi sul prestito hanno fatto lievitare la cifra da restituire entro il 20 maggio, il prossimo fine settimana quindi, a più di 370 milioni di euro. Steven Zhang però è riuscito a trovare l’accordo per un altro prestito con il quale può liquidare quello con Oaktree. Quest’ultima per rifinanziarlo chiedeva la certezza di una vendita del club da parte di Zhang, cosa che il presidente non ha voluto accordare. La Gazzetta dello Sport sostiene quindi che è stato raggiunto l’accordo con Pimco, un fondo che presterà 430 milioni di euro da restituire in 3 anni. L’annuncio dovrebbe arrivare venerdì prossimo.

Verso il futuro

Con questi soldi chiaramente Steven Zhang può pagare il debito contratto con Oaktree e guadagnare altro tempo: se arriverà qualcuno che vorrà a pagare l’Inter la cifra richiesta di 1,2 miliardi di euro, il club cambierà proprietà ma in caso contrario si andrà avanti con Suning. Via libera quindi ai rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro e, in un discorso più ad ampio raggio, alle trattative per la costruzione del nuovo stadio.

L’articolo Zhang ottiene il nuovo prestito: cifre maggiori del previsto, ecco quando l’annuncio proviene da Notizie Inter.

