I nerazzurri dovranno chiarire nelle prossime settimane il futuro dell’esterno olandese per non rischiare di perderlo senza guadagnarci nulla.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano fa luce sulla situazione relativa a Denzel Dumfries; ecco le sue parole a SOS Fanta. “È uscita anche la voce di un possibile scambio tra Aaron Wan-Bissaka del Manchester United e il terzino dell’Inter, ma l’ipotesi non decolla e non è concreta“. Anche l’inglese infatti ha il contratto in scadenza nel 2025 come Dumfries.

Gli scenari

“Lo scambio non è un tema al momento, non è un’opzione attualmente sul tavolo. L’Inter sa che comunque Dumfries può partire, al momento non c’è ancora l’accordo sul rinnovo. La Premier League è una possibilità per l’olandese, il suo futuro potrebbe anche essere in Inghilterra ma ad oggi non si sta lavorando su questo scambio con lo United”.

Denzel Justus Dumfries

La situazione

L’Inter ha iniziato a negoziare il rinnovo di contratto dell’olandese già nell’autunno scorso: sin da subito emersa una diversità di vedute. L’ex PSV Eindhoven è contento all’Inter e vorrebbe anche restare però per rinnovare chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione; i nerazzurri invece non si spingono oltre una proposta di 4 milioni all’anno. Sono mesi ormai che la trattativa non va avanti ed è in stallo: se questa situazione durasse anche il prossimo mese, Dumfries finirebbe sul mercato. L’Inter cercherebbe di venderlo sperando di ricavare una cifra superiore ai 20 milioni di euro; l’augurio dei nerazzurri è che faccia un ottimo Europeo con la sua nazionale così da far aumentare prezzo e pretendenti.

L’articolo Il futuro di Dumfries è ancora un’incognita: ecco quanto c’è di vero sullo scambio con Wan-Bissaka proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG