I nerazzurri viaggiano spediti verso il futuro a suon di conferme: si fanno passi avanti per 3 prolungamenti molto importanti.

Ancora deve terminare la stagione ma l’Inter è già proiettata alla prossima stagione: chiaramente ci sono ancora 2 gare da disputare ed un’altra, forse l’ultima, mega-festa da organizzare.

Steven Zhang sta per ratificare l’intesa con un nuovo fondo che gli permetterà di liquidare Oaktree (che nel 2021, com’è noto, gli aveva prestato 250 milioni di euro) e di restare al comando del club per diversi anni ancora.

Tutto ciò vuol dire che si possono concludere le negoziazioni con Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella per i rispettivi rinnovi contrattuali. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su tutte e 3 i casi; il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2025 mentre capitano e vice nel 2026. C’è ottimismo crescente per tutti i prolungamenti. Il più vicino al rinnovo sembra l’allenatore: il piacentino dovrebbe firmare un prolungamento fino al 2027 con ingaggio di 6,5 milioni all’anno. Sono molto avanti anche le negoziazioni con il centrocampista sardo: le basi infatti sono già state poste a Riyad a gennaio quando si giocava la Supercoppa italiana. L’ex Cagliari dovrebbe firmare fino al 2029 un contratto che prevede uno stipendio annuo di 7 milioni. Infine, per quel che riguarda Lautaro Martínez non c’è ancora accordo totale sulle cifre ma si punta ad ufficializzare il rinnovo prima dell’inizio del ritiro precampionato.

