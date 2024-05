La vittoria dei rossoneri di ieri ha decretato la loro partecipazione alla competizione; le altre due partecipanti sono le finaliste di Coppa Italia.

La nuova formula della SuperCoppa italiana prevede 4 partecipanti: le prime 2 classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia: l’Inter è la prima partecipante, con lei ci sono Juventus ed Atalanta, infine ieri si è aggiunto il Milan.

Chi sfiderà la formazione di Inzaghi

Mercoledì 15 maggio verrà stabilita la prima avversaria dell’Inter visto che si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta: la perdente sfiderà la formazione di Inzaghi in semifinale.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

Campioni in carica

L’Inter proverà a difendere il titolo che conquista ormai da 3 anni consecutivi: tutti ricordano l’iconico goal di Sanchez al 121′ contro la Juventus a San Siro nel 2021. L’anno dopo la finale prevedeva il derby a Riyad in Arabia Saudita ed i nerazzurri trionfarono con un netto 3-0 firmato Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez; infine, quest’anno, il primo con la formula allargata che prevedeva anche le semifinali, l’Inter ha battuto la Lazio 3-0 in semifinale ed il Napoli 1-0 con la zampata sempre di Lautaro Martinez al 91′ in finale.

La classifica generale

Il club nerazzurro è secondo nell’albo d’oro all-time della competizione con 8 vittorie; la Juventus domina con 9 mentre il Milan chiude il podio con 7. La competizione è un torneo “giovane” visto che si disputa solamente dal 1988 in poi.

