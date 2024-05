L’estremo difensore brasiliano rompe il silenzio per la seconda volta per parlare di mercato e del presunto interesse del club nerazzurro.

L’Inter vorrebbe conservare tutti i big in rosa in vista della prossima stagione e ci sono buone possibilità che vi riesca per via del fatto che tutti i giocatori al momento non vogliono andar via. Una questione da risolvere è quella del secondo portiere visto che Sommer è sotto contratto per un altro anno e Audero è in prestito dalla Sampdoria: l’italo-indonesiano è apprezzato in società ma i dirigenti vorrebbero per quella posizione un profilo che in futuro possa diventare il primo. E l’identikit è proprio quello di Bento dell’Athletico Paranaense: riscattare Audero costerebbe 6 milioni di euro mentre comprare il brasiliano potrebbe costare una ventina di milioni. Di sicuro il portiere che ha esordito nella nazionale del Brasile non resta indifferente alle voci di mercato.

Bento Krepski ha parlato del suo futuro a Trétis; ecco le sue dichiarazioni. “Sono contento che il mio nome sia legato all’Inter, però non c’è niente di chiuso. È solo speculazione. Sono concentrato qui all’Athletic, a dare il mio meglio perché è qui che ho conquistato tutto giocando. Spero di fare il mio meglio qui, a poter imparare quante più cose possibili per raggiungere cose ancora più grandi. E se mi capiterà di andare, sono sicuro che Linck (secondo portiere della sua squadra attuale, ndr) farà un ottimo lavoro“.

