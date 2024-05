Solo a fine stagione i due centrocampisti italiani hanno avuto modo di giocare insieme una gara da titolare; uno scenario inimmaginabile mesi fa.

L’Inter ha vinto in maniera perentoria a Frosinone e per Inzaghi sono arrivate parecchie ottime notizie da chi finora è stato poco impiegato.

I cambiamenti

In realtà una buona notizia è arrivata anche da un titolare fisso, Nicolò Barella: il sardo venerdì scorso ha dimostrato di saper fare molto bene anche il regista anche se magari non a tempo pieno. Asllani era in campo ma anche l’ex Cagliari scendeva in difesa per impostare; il tutto magari perché dal primo minuto giocava anche Frattesi, giocatore che al momento eccelle in inserimento ma magari non in interdizione.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Esperimento riuscito

L’abbassamento dell’ex Cagliari permetteva a Frattesi di incidere in fase offensiva, sottolinea il Corriere dello Sport; missione compiuta considerati il goal e l’assist forniti dall’ex Sassuolo. Era solo la prima volta che giocavano titolari insieme i due, impossibile rinunciare ora come ora a Mkhitaryan; in futuro però le cose potrebbero cambiare sia per l’aumentare del numero di partite sia, purtroppo, per l’età non più giovanissima dell’armeno. La rinuncia a quest’ultimo tra l’altro comporta lo spostamento di Barella dal centrodestra al centrosinistra. Ora si spera facciano bene anche agli Europei, magari riuscendo ad affinare ancor di più la loro intesa. A partire da luglio troveranno ad Appiano Gentile anche Zielinski per un centrocampo ancor più competitivo.

