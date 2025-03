Conceicao già “esonerato”, c’è chi è pronto a scommetterci: la quota del tecnico sempre più in caduta libera

Conceicao già “esonerato”, c’è chi è pronto a scommetterci. La posizione del tecnico è sempre più pericolante ormai.

Non si salva nulla dalla partita di ieri del Milan contro la Lazio. Fischi assordanti e una contestazione aperta verso squadra e società hanno segnato la serata. Il verdetto di San Siro è stato unanime, proprio come quello del campo, che non lascia spazio a repliche. In casa Milan la situazione è decisamente elettrica, con l’ambiente teso e le polemiche infuocate. Tuttavia, la società sembra intenzionata ad agire con fermezza. Oggi, infatti, è avvenuto un incontro in sede per rendere ufficiale una decisione di cui si parlava ormai da tempo, segno che la dirigenza intende prendere in mano la situazione con azioni concrete.

Dal DS all’allenatore: cosa sta accadendo al Milan

In casa Milan sono in corso riflessioni molto approfondite su come agire per dare una svolta, non tanto alla stagione ormai compromessa, ma all’immediato futuro del Club. Cardinale dovrà decidere a chi affidare il ruolo di Direttore Sportivo, e a tal proposito è emersa una nuova e importante indiscrezione che potrebbe cambiare il volto della squadra. Le scelte, però, non finiscono qui: anche l’attuale allenatore del Milan potrebbe essere coinvolto in una possibile ristrutturazione, con la società che sembra intenzionata a prendere decisioni decisive per il futuro prossimo della squadra. Il momento è cruciale e ogni mossa avrà un impatto significativo.

Conceicao già “esonerato”? La quota parla chiaro

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato e l’attuale nono posto, accompagnati da una dolorosa eliminazione in Champions League, il futuro di Sergio Conceição sulla panchina del Milan sembra sempre più in bilico. La quota su Sisal per il suo esonero entro fine anno è scesa da 2,25 a 1,85, segnando un peggioramento della sua posizione. Solo una rimonta verso il quarto posto, ora distante 9 punti (con la vittoria della Juventus potrebbe diventare undici), potrebbe salvargli la panchina. Tuttavia, la quota per una qualificazione in Champions è ora a 15 su Snai, lontana dal 4,50 di due settimane fa.

