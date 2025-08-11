Cessione in arrivo per l’innesto dell’Inter, fondamentale per risorse preziose nel nuovo progetto nerazzurro di Chivu

Nonostante il mercato dell’Inter sia ancora avvolto da molte incognite, a cominciare dalla telenovela legata ad Ademola Lookman — per il quale la società resta in attesa di sviluppi, fiduciosa nella volontà e nella determinazione del giocatore di vestire la maglia nerazzurra — a Viale della Liberazione si lavora anche sulle operazioni in uscita. Sono diversi gli elementi che non rientrano più nel progetto tecnico dell’Inter e per i quali bisogna trovare una sistemazione entro la chiusura del mercato.

In cima alla lista c’è Mehdi Taremi, con cui la società ha deciso di comune accordo di procedere alla cessione. Il classe 1992 non ha più intenzione di restare a Milano, e nemmeno il club punta a confermarlo dopo una sola stagione deludente sia dal punto di vista delle prestazioni che realizzativo. Taremi non è l’unico nerazzurro destinato a lasciare: l’Inter è infatti vicina alla cessione di un altro giocatore, valutato 18 milioni, una cifra importante da reinvestire sul mercato in entrata.

Inter, a un passo dalla cessione: in arrivo 18 milioni per le casse nerazzurre

Kristjan Asllani è ormai ai margini del progetto di mister Chivu. Il centrocampista albanese non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo, rimanendo sempre in ombra rispetto a Calhanoglu. Né la società né l’allenatore hanno mai puntato con decisione su di lui, tanto che oggi Asllani è considerato un esubero. La sua volontà è sempre stata quella di rimanere in Serie A, rifiutando in passato proposte dall’estero. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di nuovi interessamenti per il mediano, aprendo la strada a una possibile cessione definitiva.

Nelle ultime settimane, il Bologna ha mostrato un interesse concreto per Kristjan Asllani, cercando di avviare una trattativa per il centrocampista albanese. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il giocatore preferirebbe restare nel campionato italiano, ma solo in una squadra con ambizioni concrete e con cui possa disputare le competizioni europee. Proprio per questo, club come Bologna e Fiorentina sono considerate da Asllani destinazioni ideali, entrambe interessate a inserirlo nel proprio progetto.

L’Inter ha fissato il prezzo del centrocampista intorno ai 18 milioni di euro, una cifra ritenuta alta dalle società emiliane, ma non è da escludere che nelle prossime settimane si possano trovare soluzioni alternative.

La cessione di Asllani è vista come fondamentale dai nerazzurri, che intendono così liberare risorse da investire sul mercato in entrata per rinforzare la rosa. La trattativa potrebbe sbloccarsi proprio negli ultimi giorni di mercato, con possibilità che si arrivi a un prestito o a una cessione definitiva.