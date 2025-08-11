Si può dire che Lookman abbia letteralmente sfiancato l’Inter, o meglio, il braccio di ferro durato settimane con l’Atalanta. Ora Marotta guarda altrove e sorprende tutti con un piano del tutto nuovo.

Quella tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai una frattura insanabile. L’attaccante nigeriano, dopo aver espresso apertamente la volontà di trasferirsi all’Inter, ha scelto la via del braccio di ferro con la società bergamasca. Da quasi una settimana non si presenta agli allenamenti a Zingonia, nella speranza di forzare la mano di Antonio Percassi. Una strategia che, però, non ha sortito l’effetto desiderato. La Dea ha infatti mantenuto la linea dura, rifiutando di cedere il giocatore in Italia e ribadendo di volerlo vendere solo all’estero, a meno di un’offerta sostanziosa dall’Italia. Non solo, la dirigenza bergamasca starebbe anche valutando una esemplare multa per punire il comportamento dell’attaccante, giudicato inaccettabile sotto il profilo professionale.

Il rischio, per Lookman, è quello di restare a Bergamo da separato in casa, in una situazione che complicherebbe non poco la sua stagione e il suo futuro immediato. Nel frattempo, alla Pinetina, si è deciso di non restare prigionieri della vicenda. Giuseppe Marotta, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio e al tecnico Cristian Chivu, ha optato per un cambio di rotta: niente più attese infinite, l’Inter è pronta a virare con decisione su un altro profilo. La novità è che il nome individuato arriva dal campionato di Serie B, una scelta che potrebbe sorprendere i tifosi ma che la dirigenza considera strategica per presente e futuro.

Ecco Hutchinson, la scommessa dell’Inter arriva dall’Inghilterra

Il nuovo obiettivo dei nerazzurri risponde al nome di Omari Hutchinson, giovane talento dell’Ipswich Town e della Nazionale Under 21 inglese. Nato nell’ottobre 2003 e con origini giamaicane, Hutchinson è un trequartista moderno, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di incidere sia in fase di rifinitura che di finalizzazione. La scorsa stagione, nonostante la retrocessione dell’Ipswich in Championship, il giocatore ha messo in mostra qualità tecniche e personalità che hanno attirato le attenzioni di diversi club europei. Dribbling secco, visione di gioco e capacità di adattarsi a più ruoli offensivi lo rendono un profilo interessante per un’Inter che vuole mantenere imprevedibilità e velocità nel reparto avanzato.

Il valore del cartellino si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. Una cifra significativa per un calciatore proveniente dalla Serie B inglese, ma che Marotta e Ausilio sarebbero disposti a investire se il giocatore venisse ritenuto pronto per il salto in Serie A. L’operazione potrebbe svilupparsi rapidamente, soprattutto se la situazione con Lookman dovesse definitivamente chiudersi senza sbocchi positivi. L’idea della dirigenza è chiara: puntare su un giovane di prospettiva che possa integrarsi subito nelle rotazioni di Chivu, ma che allo stesso tempo rappresenti un investimento per il futuro. Un colpo a sorpresa, ma che potrebbe trasformarsi in una delle mosse più intriganti di questo mercato estivo.