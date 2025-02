Conceição lo “boccia”, Ibra lo vende a giugno: tutto “già deciso”, ecco la prima mossa a sorpresa del mercato estivo

Conceição lo “boccia”, Ibra lo vende a giugno: tutto “già deciso”. Ecco cosa trapela sulla prima mossa di mercato estivo.

Nell’ultima frenetica sessione di calciomercato, il Milan ha vissuto una vera e propria rivoluzione che potrebbe non essere ancora finita. Fonti molto accreditate hanno rivelato che il Milan ha trovato l’accordo con uno dei talenti più splendenti della Serie A, pronto a dire sì ai rossoneri a giugno. Non solo, il club rossonero ha lavorato intensamente per rinnovare e rinforzare la squadra, affrontando anche alcune situazioni complesse legate ai propri giocatori. Una di queste riguarda un rossonero in particolare, il cui futuro al Milan appare sempre più incerto, delineando scenari futuri che potrebbero vedere il brasiliano lontano da San Siro già dalla prossima sessione di mercato estiva.

Un mercato all’insegna della rivoluzione e una cessione già “decisa”

La sessione estiva del calciomercato ha visto il Milan protagonista di un’improvvisa accelerata nelle operazioni, innescata dalle necessità evidenziate dalla sconfitta contro il Zagabria in Champions League. Questo evento ha segnato una svolta nell’atteggiamento del club, portandolo a concludere importanti trasferimenti come quello di Santiago Gimenez per 35 milioni, il più costoso dell’estate rossonera. Tuttavia, non meno rilevanti sono state le cessioni, con le uscite di Bennacer e Okafor che hanno lasciato spazio a nuovi arrivi per bilanciare la rosa.

Addio a giugno certo: doppia bocciatura da Conceicao e Ibra

Il Milan si è trovato ad affrontare diverse difficoltà nel tentativo di cedere alcuni dei propri giocatori. Tra questi, spicca il caso di Emerson Royal, acquistato per 20 milioni dal Tottenham, la cui cessione al Galatasaray è fallita a causa di un infortunio al polpaccio. Situazioni simili hanno riguardato anche Tomori e Pavlovic, che nonostante gli accordi con il Tottenham e altre squadre, non hanno lasciato il club. Queste dinamiche illustrano le sfide che il Milan ha dovuto affrontare nel rafforzare e snellire la squadra durante l’ultima sessione di mercato. Nonostante il suo contributo alla squadra, Emerson Royal non è riuscito a convincere pienamente i tifosi e la critica, trovandosi spesso al centro di giudizi negativi. L’arrivo di Kyle Walker, che si è subito imposto con prestazioni positive, ha ulteriormente complicato la situazione per il brasiliano, ora considerato più una riserva che un titolare. Considerando queste circostanze – aggiunge Milanlive.it – la cessione di Emerson Royal a giugno sembra una possibilità concreta, con il Milan che potrebbe finalmente realizzare un trasferimento inizialmente previsto per gennaio.

