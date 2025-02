Empoli-Milan, Tomori espulso nonostante il fuorigioco: la spiegazione regolamentare spiazza e lascia senza parole

Empoli-Milan, Tomori espulso nonostante il fuorigioco. Il regolamento è chiaro e alimenta la polemica: la ricostruzione dei fatti.

Il Milan vince a Empoli con un 2-0, ma il risultato è stato accompagnato da polemiche arbitrali. La conduzione di gara di Pairetto ha suscitato un acceso dibattito tra i tifosi, con decisioni poco chiare e uniformi. Due espulsioni, una per squadra, hanno alimentato le discussioni. Al termine della partita, il tecnico dell’Empoli, D’Aversa, ha contestato la gestione del direttore di gara, ma secondo molti, i cartellini rossi ai toscani sarebbero dovuti essere addirittura due. Nonostante le polemiche, il Milan porta a casa tre punti importanti grazie alla prestazione super di due rossoneri, ma il dibattito sull’arbitraggio è destinato a proseguire.

Il rosso non dato su fallo di Walker, e le ragioni da non credere su quello sventolato a Tomori

Oltre all’espulsione di Tomori, il match al Castellani ha visto altri episodi dubbi che hanno alimentato la discussione tra i tifosi. Nei primi minuti della partita, un intervento di Liberato Cacace su Kyle Walker è stato revisionato a lungo dal Var, ma alla fine l’arbitro ha deciso di non estrarre nemmeno un cartellino giallo, suscitando perplessità tra i sostenitori del Milan. Al 65′, invece, un fallo di reazione di Luca Marianucci su Santiago Gimenez ha portato all’espulsione del giocatore dell’Empoli. In questo caso, il Var ha confermato la decisione dell’arbitro, ma l’episodio ha comunque contribuito ad alimentare il dibattito sul livello di coerenza e sulla gestione degli episodi da parte degli ufficiali di gara.

Tomori espulso: la spiegazione regolamentare lascia senza parole

L’espulsione di Fikayo Tomori nel match tra Empoli e Milan ha acceso un acceso dibattito, soprattutto per la decisione arbitrale che ha portato al secondo cartellino giallo per il difensore rossonero. Il fallo su Lorenzo Colombo, partito in una posizione dubbia, ha sollevato interrogativi, con l’arbitro Pairetto che, con il supporto del guardalinee, ha lasciato proseguire l’azione. Secondo il protocollo Var, un intervento sarebbe stato possibile solo in caso di gol, ma Colombo, pur se in posizione irregolare, non ha segnato. Nonostante ciò, Tomori è stato espulso, scatenando le proteste. Il regolamento stabilisce che il Var può annullare solo i rossi diretti, non le doppie ammonizioni, alimentando la discussione tra i tifosi del Milan. Questo episodio ha messo in evidenza una delle limitazioni del sistema Var, che, pur utile, non può risolvere tutte le controversie in campo.

