Empoli-Milan, Conceicao svela il “grande rischio” e Gimenez fa sognare i tifosi: il post gara è tutto a tinte rossonere

Empoli-Milan, Conceicao svela il “grande rischio” e Gimenez fa sognare i tifosi. Ecco le dichiarazioni dei pratagonisti a fine gara.

Il Milan sbanca il Castellani di Empoli con un netto 2-0. La partita vede protagonista Rafael Leao, autore del primo gol, e Facundo Gimenez, che sigilla il risultato con la rete del definitivo 2-0, alla sua prima in Serie A. Al termine del match, il tecnico rossonero, Conceição, ha rivelato alcuni retroscena su una gara che, a un certo punto, poteva complicarsi. Gimenez, emozionato, ha parlato ai microfoni di DAZN, ha svelato un dettaglio che farà certamente balzare dalla sedia i tifosi rossoneri per la contentezza. I tre punti portano il Milan a consolidare la propria posizione in classifica, con un’ottima prestazione.

Una vittoria pesantissima: il quarto posto si avvicina

Il Milan si avvicina al quarto posto, ora distante solo cinque punti. I rossoneri hanno ancora una partita da recuperare contro il Bologna, che potrebbe permettere loro di ridurre ulteriormente il distacco. Con gli arrivi di Joao Félix, Gimenez e Walker, il club sembra aver trovato una nuova energia. Il mercato invernale ha portato rinforzi di qualità, dando nuova linfa alla squadra. Con un gruppo sempre più competitivo, gli uomini di Conceição si preparano a lottare per un posto in Champions League. Il futuro appare promettente, e nulla sembra impossibile per il Milan.

Conceicao e Gimenez a fine gara: le dichiarazioni

Sergio Conceicao, ai microfoni di DAZN ha dichiarato: “La tentazione in quel momento ( dopo il rosso rimediato da Tomori ) era di togliere un giocatore davanti e mettere un difensore centrale. Non l’ho fatto. Ho spostato Musah a destra e ho messo Kyle con Pavlovic e ho abbassato un po’ Joao Felix. Ho rischiato, volevo vincere. Pareggiare con un club come il Milan per me è come perdere due punti. Loro sono ben allenati e gli faccio i complimenti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo portato a casa i tre punti”. Su Gimenez: “È un giocatore di qualità. Lo sapevo già quando era al Porto. Siamo riusciti a portarlo qua come Joao e Kyle, hanno qualità e danno più soluzioni alla squadra. Un collettivo funziona quando un congiunto di giocatori sono a disposizioni per sacrificarsi, uscire dalla comfort zone e lavorare per uno scopo più grande, che è quello di seguire la squadra”. Santiago Gimenez, autore del primo gol italiano e della seconda marcatura rossonera a Empoli ha dichiarato: “Sono davvero grato alla squadra. In Serie A è sempre difficile, no? Siamo entrati bene e siamo riusciti ad incidere. Tante emozioni. Il Feyenoord mi ha dato tanto, è come una famiglia”. Parole che fanno sognare i tifosi rossoneri che speravano che El Bebote, insieme ai nuovi colpo di mercato di gennaio, potessero subito entrare e fare breccia nella squadra.

