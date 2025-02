Pagelle Empoli-Milan, volano cartellini rossi al Castellani: Leao e Gimenez sono on fire

Pagelle Empoli-Milan, i rossoneri sfoderano una prestazione maiuscola e conquistano i tre punti. Primo gol italiano di Santiago Gimenez.

Ci si aspettava un Milan rinnovato e, in parte, lo è: dei cinque nuovi arrivati, solo Walker e Joao Felix scendono in campo. Leao e Pulisic partono dalla panchina, segno di un cambiamento profondo. I rossoneri partono bene, pur avendo difficoltà a concretizzare. Joao Felix è ispirato, ma nel primo tempo si affievolisce. Colombo colpisce il palo, mentre il Milan è sempre in controllo, con buone azioni difensive e di recupero. Tuttavia, gli inserimenti non sono sempre precisi e Tammy Abraham è troppo nascosto. Nella ripresa, entra Leao, e Gimenez segna il gol che regala i tre punti.

Le pagelle di Empoli-Milan

MAIGNAN: Non è chiamato a compiere grandi interventi, grazie anche a Walker e al palo che gli evitano dei guai. VOTO: 6. WALKER: Intelligenza superiore, giocatore di personalità ed esperienza. Commette pochissimi errori e guida la difesa con letture perfette. VOTO: 6.5. TOMORI: Il rosso cambia la partita, forse eccessivo l’arbitro ma la sua prestazione è ottima, non si fa mai superare. VOTO: 6,5. PAVLOVIC: Forse meno bello delle altre uscite ma sempre sicuro, qualche sbavatura di palleggio gli fa meritare un voto più basso. VOTO: 6. THEO HERNANDEZ: Partita di grande livello, preciso in difesa e propositivo in attacco. E’ un Theo che piace e tanto. VOTO: 7. MUSAH: Poco attento in fase di costruzione gioco ma prezioso in fase passiva, conquista la sufficienza. VOTO: 6. FOFANA: Prestazione non delle migliori, meno vivace del solito e meno preciso, forse l’unico insufficiente oggi. VOTO: 5,5. REIJNDERS: Non il migliore Reijnders ma sembra sempre che dal suo piede possa partire qualcosa di importante, meglio nella ripresa. VOTO: 6. JIMENEZ: Volenteroso e sempre molto rapido nelle azioni, ma spesso impreciso. Ci mette impegno e merita la sufficienza. JOAO FELIX: Molte luci e qualche ombra, ma la giocata nel secondo tempo vale il prezzo del biglietto. VOTO: 6,5. ABRAHAM: Senza dubbio il peggiore in campo, non offre profondità e sembra sempre fuori posizione. Cambio a fine primo inevitabile. VOTO: 5.

I cambi cambiano la partita

I cambi fatti da Conceicao cambiano la partita, senza dubbio. Leao e Gimenez incantano e si meritano un 7 pieno in pagella. Il portoghese sblocca la partita di testa, poi il primo gol del messicano in Italia, da attaccante puro d’aria di rigore. Anche Pulisic brilla, meritandosi il 7 in pagella anche lui. La sensazione dal Castellani è che un attacco composto da lui, Leao, Joao Félix e Gimenez sarebbe stellare. Vederli giocare è uno spettacolo. Thiaw sempre attento merita 6, Terracciano entrato a pochi minuti dalla fine è senza voto. Milan ampiamente promosso. Conceicao, grazie ai cambi, merita un 6,5 pieno.

