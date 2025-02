Empoli-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao spiazza tutti in attacco, doppia esclusione. Ecco gli undici scelti da Conceicao e D’Aversa.

Oggi il Milan è di scena al Castellani di Empoli per affrontare la squadra locale nel 24esimo turno di Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, gli uomini di Conceição sono determinati a confermare il buon momento e a ottenere tre punti cruciali nella corsa al quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. La squadra rossonera dovrà affrontare una partita difficile, ma con la giusta mentalità e attenzione, spera di allungare la striscia di successi e avvicinarsi sempre più al traguardo europeo. L’Empoli, però, non sarà un avversario facile.

Le scelte di Conceicao in vista della Champions

Mercoledì il Milan affronterà il Feyenoord in Champions League per l’andata dei play-off, una sfida cruciale per le ambizioni europee della squadra rossonera. In vista di questo impegno, il tecnico Conceição ha deciso di effettuare diversi cambi nella formazione, con nuovi volti schierati dal primo minuto rispetto all’ultima partita di campionato. Le rotazioni sono necessarie per mantenere freschi i giocatori e garantire il massimo rendimento in entrambe le competizioni. Il Milan punta a partire con il piede giusto in Champions, cercando di ottenere un risultato positivo da portare in Olanda per il ritorno.

Empoli-Milan, formazioni ufficiali: ecco le scelte del mister

Conceicao conferma in gran maggioranza la formazione vista nelle ultime uscite, la grande perplessità era in difesa dove non ha voluto rischiare l’impiego di Thiaw e Gabbia, dopo i leggeri infortuni avuti dai due centrali. Sorpresa in attacco invece, seppur annunciata, con la panchina per Leao e con Joao Félix titolare. Per Gimenez, non al 100% della forma, solo panchina con Abraham ancora titolare. E’ lecito aspettarsi per il messicano un ingresso a partita in corso per essere poi pronto per la gara di Champions di mercoledì. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli e Milan.

EMPOLI (3-4-2-1): D. Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Se. Esposito, Cacace; Colombo. A disposizione: Seghetti, Silvestri, Bembnista, Goglichidze, Tosto, Sambia, Bacci, Żurkowski, Gravelo, Konate, Kouamé. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disp.: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez. Allenatore: Conceicao

