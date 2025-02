Abraham al Milan, ma c’è un patto segreto con la Roma? Le parole di Ranieri aprono un giallo

L’allenatore giallorosso ha svelato un retroscena su Abraham e il Milan: dietro il trasferimento c’è un accordo nascosto?

Il Milan ha dimostrato ancora una volta di saper gestire il mercato con scelte mirate e soluzioni intelligenti, sempre nel rispetto dei parametri finanziari stabiliti dalla proprietà. La dirigenza rossonera ha vissuto un gennaio molto movimentato riuscendo a rivoluzionare il reparto offensivo della squadra: queste mosse hanno fatto e stanno facendo discutere molto.

Il patto d’onore tra Milan e Roma?

Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Venezia, ha lasciato intendere che tra Roma e Milan potrebbe esserci stata un’intesa non scritta sull’operazione che ha portato Tammy Abraham in rossonero. “Penso ci sia stato un contratto d’onore tra Roma e Milan. Lui prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare il monte ingaggi”, ha dichiarato il tecnico giallorosso. Le parole di Ranieri aprono uno scenario interessante, suggerendo che il trasferimento dell’attaccante inglese in rossonero potrebbe non essere stato un semplice affare di mercato, ma parte di un accordo più ampio tra le due società. Una situazione che, se confermata, potrebbe influenzare anche le prossime mosse delle due dirigenze.

Il futuro di Abraham ed il retroscena sul terzino

Il destino ha voluto che fosse proprio Abraham a segnare una doppietta decisiva contro la Roma nella recente sfida di Coppa Italia. Un episodio che ha acceso i riflettori sulla gestione del prestito e sul futuro dell’attaccante, che per ora non è legato al Milan da alcun obbligo di riscatto. Anche Alexis Saelemaekers è stato coinvolto nella stessa operazione, trasferendosi in giallorosso con la medesima formula. L’allenatore svela poi un altro retroscena relativo ad un giocatore del Milan: “Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. Inoltre non potevamo prendere un altro extra comunitario”.

Leggi l’articolo completo Abraham al Milan, ma c’è un patto segreto con la Roma? Le parole di Ranieri aprono un giallo, su Notizie Milan.