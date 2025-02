Conceicao lo “vuole” al Milan, lo ha “detto” in conferenza stampa: “prova schiacciante”, è lui il primo colpo a giugno

Conceicao lo “vuole” al Milan, lo ha “detto” in conferenza stampa. Ecco il nome emerso che suscita l’entusiasmo dei tifosi.

La delusione per l’eliminazione dalla Champions è palpabile in casa Milan, e Sergio Conceicao non ha nascosto il suo disappunto in conferenza stampa. Nonostante ciò, il tecnico non ha perso l’opportunità di tornare sui temi della partita contro il Feyenoord, in particolare sul caso Theo Hernandez, che ha chiuso con parole forti e un messaggio inequivocabile, lasciando poco spazio a dubbi su come la situazione vada gestita. Tuttavia, è stata una “ammissione” del mister a rendere la conferenza ancora più vivace: Conceicao ha infatti rivelato la passione per un giocatore che, da quanto trapela, “vorrebbe” in rossonero, suscitando immediatamente curiosità e indiscrezioni a riguardo.

Conceicao rivela il sogno di mercato in conferenza stampa

Il Milan ha già messo gli occhi sul mercato per rafforzare la rosa. Gli obiettivi sono chiari, e uno in particolare si è delineato durante una conferenza stampa del tecnico Sergio Conceicao. Il nome che circola con insistenza è quello di Samuele Ricci, attualmente nel Torino, e già corteggiato dalla società rossonera nel corso della sessione di mercato invernale. Ricci è valutato oltre i 30 milioni di euro dal Torino, cifra che sottolinea l’importanza del giocatore nel panorama calcistico attuale. Conceicao, elogiando la qualità di Ricci, ha accidentalmente rivelato l’interesse persistente del Milan per il centrocampista, facendo aumentare le speculazioni su un possibile trasferimento.

Torino-Milan: tra i rossoneri un’assenza certa e due probabili

In questo contesto di riflessione e progettazione per il futuro, Conceicao ha anche fornito aggiornamenti importanti sulla condizione fisica di alcuni giocatori chiave in vista delle prossime partite. Walker sarà assente per il prossimo match, mentre Pulisic non è ancora pronto per giocare interamente i 90 minuti. Gimenez, pur migliorando, non ha ancora raggiunto la condizione ottimale desiderata dal tecnico. Questi dettagli rivelano la profondità delle sfide che il Milan deve affrontare non solo in termini di strategia e mercato, ma anche nella gestione delle risorse umane e delle condizioni fisiche dei giocatori.

