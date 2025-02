Il caso Lautaro “spacca” la Serie A, e c’è chi parla di Marotta League: la sentenza che infiamma la polemica

Il caso Lautaro “spacca” la Serie A, e c’è chi parla di Marotta League. Ecco cosa è successo e perché la sentenza fa così discutere.

Il destino, a volte, sembra davvero beffardo. Dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord, i cugini nerazzurri ora avranno l’opportunità di “vendicare” i rossoneri agli ottavi di finale della competizione. L’errore di Theo Hernandez ha segnato in modo determinante quella partita, scatenando la rabbia dei tifosi rossoneri. Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ha chiuso il “caso Theo” con parole forti e chiare, cercando di mettere un punto sulla questione. Ma ora l’attenzione si sposta su Lautaro Martinez, al centro di un caso che sta suscitando molta polemica e che potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche della squadra e del campionato.

Il caso Lautaro spiegato al dettaglio

Il focus della polemica riguarda Lautaro Martinez, rinomato attaccante dell’Inter, che nella scorsa giornata di campionato è stato ripreso dalle telecamere mentre esprimeva presunte bestemmie al termine dell’incontro contro la Juventus. Questo momento, catturato e diffuso da Dazn, ha sollevato la questione su quale sarebbe stata la reazione e il conseguente provvedimento del giudice sportivo della Lega Serie A.

La sentenza che spacca la Serie A e fa gridare alla Marotta League

Contrariamente a quanto si potesse attendere, il giudice sportivo ha deciso di non intraprendere alcun provvedimento contro Martinez. L’assenza di un file audio che potesse chiaramente attestare le parole pronunciate dal giocatore ha reso impossibile per le autorità sportive confermare oltre ogni dubbio il contenuto del suo sfogo. Questo significa che, nonostante le evidenze visive distribuite ampiamente sui social, non si ricorrerà alla prova tv, considerata insoddisfacente per mancanza di un supporto sonoro chiaro. Sui social si è già scatenato il caos, con tifosi di tutte le squadre che accusano i nerazzurri di godere di favori dovuti alla ormai famigerata Marotta League.

