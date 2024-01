Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato dell’attaccante Taremi, prossimo al trasferimento con l’Inter

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato di Taremi al termine della partita vinta con lo Sporting Braga. Ecco le sue dichiarazioni sull’obiettivo dell’Inter:

«Non è il momento di parlare di mercato. Per quanto riguarda la rosa, è quella che è. Non siamo partiti con 30, ma con 60, 30 più 30 della squadra B. Il lavoro è lo stesso. Per lo sviluppo dei giocatori, che a volte non hanno molto spazio e sono un patrimonio del club, penso che dobbiamo guardare al loro percorso, al percorso che devono fare per ottenere minuti e continuare a svilupparsi nella loro carriera. Al momento le cose stanno così, onestamente non mi dispiacerebbe avere qui Taremi e Zaidu. Ma al momento non è possibile, abbiamo una rosa un po’ più ristretta, si tratta di lavorare con quelli che ci sono».

