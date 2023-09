Condizioni Sanchez, ecco cosa filtra sull’esterno cileno dell’Inter in vista della sfida del 16 settembre contro il Milan

Dopo esser tornato in pompa magna tra le fila dell’Inter, Alexis Sanchez si prepara a far ritorno in campo nel migliore dei modi.

Come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il cileno salterà la partita tra la sua Nazionale e l’Uruguay, valevole alle Qualificazioni al Mondiale, in programma domani mattina all’1:00. Il giocatore resterà ad allenarsi, mettendo nel mirino il match con la Colombia (13 settembre) e, naturalmente, il derby tra Inter e Milan (16 settembre).

SANCHEZ- A meno di sorprese, infatti, Sanchez dovrebbe essere disponibile per la prossima sfida della Roja contro la Colombia, in calendario nella notte italiana tra martedì e mercoledì, in Cile. E nel match casalingo Alexis vuole esserci. Così come punta alla convocazione per il derby di sabato prossimo: una speranza che condivide con società e staff tecnico, soprattutto adesso che l’Inter va incontro al primo ciclo terribile di gare.

