Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la posizione di Stefano Pioli alla guida del Milan: le sue parole

Intervenuto a Sky, Paolo Condò ha parlato così di Stefano Pioli:

«Probabilmente sarà il lavoro più difficile da quando è al Milan, anche superiore al primo anno in cui ha goduto dell’aiuto anche psicologico di Ibrahimovic. Stavolta è nudo Pioli: non ha Maldini, non ha Massara, non ha ibrahimovic. Ma ha un curriculum con uno Scudetto, una semifinale di Champions e una squadra in cui immagino saranno seguite le sue indicazioni».

