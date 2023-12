Paolo Condò azzarda il paragone: c’è una cosa in cui Rabiot gli ricorda Sami Khedira. Le parole sul centrocampista bianconero

Paolo Condò, a Sky Sport, ha così parlato di Adrien Rabiot, da lui considerato l’intoccabile della Juventus.

LE PAROLE – «Non ho dubbi nell’indicare Rabiot come il giocatore più importante di questa Juve. Nella prima Juventus di Allegri, l’uomo chiave, non il giocatore più forte, era Khedira, in questa Rabiot. Giocatori diversi, ma anche il francese sa fare tutto. Segna, fa assist e difende. Ha quel non arrendersi mai che fa parte del DNA Juve».

The post Condò azzarda: «C’è una cosa in cui Rabiot mi ricorda Khedira» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG