Cobolli Gigli dice la sua sulla situazione in casa Juve e sui recenti risultati raggiunti dalla formazione di Allegri: le dichiarazioni

A 1 Football Club, l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha così parlato dei risultati della Juve.

LE PAROLE – «E’ assolutamente importante vincere, a prescindere dai risultati dell’Inter, al fine di ottenere il prima possibile la qualificazione per la Champions. Se la Juventus fosse posizionata in maniera che gli altri pretendenti siano lontani di dieci o più punti, sarebbe un ottimo risultato. Essendo agli inizi del campionato, bisogna pedalare e conquistare più punti possibili. Certo, la Juve è anche favorita dalla sorte. Il gol di Gatti, a Monza, lo scorso anno non sarebbe mai arrivato, seppur meritato».

