Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha così parlato di Matias Soulé e degli altri juventini in prestito

In un’intervista a La Stampa, Guido Angelozzi ha così parlato di Soulé e degli altri juventini in prestito al Frosinone.

SOULE’ – «Un professionista esemplare e dal futuro garantito: mi ricorda Berardi, direi anche Domenghini per chi, come me, segue il calcio da una vita».

ALLA JUVE A GENNAIO – «No, Matias resterà con noi fino a giugno. E con noi resteranno anche gli altri due bianconeri Kaio Jorge e Barrenechea».

COME LO HANNO CONVINTO – «A dire la verità si è convinto da solo: con il nostro successo sull’Atalanta a fine agosto, Soulé ha chiamato l’amico Barrenechea per dirgli che avrebbe firmato per noi».

