Chiesa Juve, non si esclude l’addio dell’esterno al club bianconero. A una condizione il giocatore può anche partire

Come scrive la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi la Juve e Federico Chiesa si sentiranno di nuovo per parlare del prolungamento del contratto del giocatore, attualmente in scadenza nell’estate del 2025. Si parlerà di rinnovo ponte di un anno alle stesse cifre, ma non si può escludere una sua partenza.

Questo a patto che lo voglia il giocatore stesso, cosa ad oggi non rilevata dall’ambiente bianconero, che ha da tempo strappato la promessa da Ramadani che non ci sarà alcun addio a zero.

