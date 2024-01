Condò contro la decisione del Giudice Sportivo: «Avrei chiuso la curva. Il pubblico doveva reagire diversamente». Le parole del giornalista

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky per analizzare la decisione del Giudice Sportivo di far giocare l’Udinese a porte chiuse dopo l’episodio di razzismo nei confronti del rossonero Maignan.

PAROLE – «Dopo la prima interruzione di gioco non c’è stata la reazione del pubblico per andare contro a quei tre o quattro che hanno apostrofato Maignan in modi indicibili. Bene che abbiano trovato subito uno dei responsabili, avrei magari chiuso la curva ma spero rivedano e riducano la sanzione delle porte chiuse per la prossima partita. Serviva però che il pubblico reagisse diversamente, isolando quei pochi che hanno sbagliato, ma questo non è successo».

The post Condò contro la decisione del Giudice Sportivo: «Udinese? Avrei chiuso la curva. Il pubblico doveva reagire diversamente» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG