Il noto giornalista Paolo Condò ha espresso il proprio pensiero sull’Italia e su quella che è stata la prestazione di Davide Frattesi

Intervenuto su Repubblica, Paolo Condò ha parlato della Nazionale e della partita da protagonista del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi.

LE PAROLE – «Davide Frattesi gioca come se fosse in sella a una moto, e gli altri viaggiassero in bicicletta. È tutta l’Italia a essere cresciuta, rispetto ai languori di Skopje, ma l’elettricità dell’incursore interista garantisce un’energia che fa tutta la differenza del mondo».

