L’opinionista Paolo Condò prova ad anticipare il copione della finale di Champions League.

Paolo Condò prova a giocare Inter-Manchester City su La Repubblica: ecco la sua analisi. “L’Inter dovrà giocarsi le sue carte. Difendendosi, perché il possesso palla sarà dei rivali — prevedibile una quota del 65% —, ma contrattaccando appena possibile per evitare di esaurirsi nel lavoro di pura opposizione, com’è successo al Real”.

Erling Haaland

“La presenza del solo Haaland a centro-area nella fase iniziale del palleggio (Acerbi ha la stazza per contrastarlo ma non la velocità, il raddoppio di Darmian dovrà essere costante nella speranza che Dumfries tenga da solo Grealish, e che sull’altro lato Dimarco regga la versatilità di Bernardo Silva) costringerà i difensori a continue scalate: una di queste, Bastoni su De Bruyne, in caso di palla recuperata è l’innesco perfetto per la verticale su Barella che tante soddisfazioni ha già portato a Inzaghi. È altamente probabile che il City a Istanbul costruisca 6/7 palle-gol, e l’Inter 1/2, il che confermerebbe che 80 volte vincerebbero gli inglesi, e 20 i milanesi. Ma siccome non sai mai quale delle cento partite uscirà, vale la pena di mettersi in viaggio”.

