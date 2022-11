Paolo Condò, giornalista, parla a Sky Sport 24 di Olivier Giroud, attaccante del Milan protagonista nel Mondiale.

Sono queste le parole del giornalista Paolo Condò, che su Sky Sport 24 discute del Milan ma in particolare di Olivier Giroud: “Al Chelsea e all’Arsenal, un po’ come in Nazionale, era un subalterno. Ed è tornato a essere l’attaccante principe. Tra le cose che gli hanno fatto molto bene della sua esperienza milanese c’è il fatto di essere diventato nuovamente l’uomo della provvidenza.“

Conclude così il giornalista: “perché il Milan ha tre centravanti ma è Giroud che quest’anno è stato rimpianto quando è stato assente: mancava l’uomo della provvidenza. Lui ha segnato i gol scudetto l’anno scorso e altri gol importanti quest’anno“. Insomma l’uomo che meno ti aspetti diventa fondamentale non solo per il suo club ma anche per la nazionale.

