L’opinionista Paolo Condò ha sottolineato come la situazione di classifica in campionato abbia condizionato le scelte di Inzaghi.

Paolo Condò su La Repubblica ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter e su quanto importante sia il match contro l’Atletico Madrid. “Il modo in cui Marotta e Ausilio hanno allestito la rosa che Inzaghi sta valorizzando oltre ogni aspettativa ha la genesi nella finale di Champions della scorsa stagione: senza il fiume di euro garantito da quel risultato, la situazione debitoria di Suning avrebbe costretto il management a sacrifici ben maggiori delle cessioni di Onana e Brozovic”.

Marcelo Brozovic

Vigilia peculiare

“Il fatto che sul fronte societario non si annuncino novità ‘costringe’ l’Inter a ripetersi, e la gara di Madrid è la cruna dell’ago da attraversare per aumentare l’hype agonistica e pure il flusso di cassa. Lasciando a riposo Lautaro e Dimarco nella trasferta non semplice di Bologna, Inzaghi ha mandato un segnale opposto rispetto alla partita che precedette l’ultimo match del girone di Champions, pareggiato in casa con la Real Sociedad. Il 9 dicembre, tre giorni prima, l’Inter aveva affrontato l’Udinese senza rotazioni perché la Juve distava soltanto due punti, e in chiave scudetto Inzaghi aveva scelto di non abbassare la tensione“.

Sofferenza… utile

“Oggi che la seconda insegue per modo di dire a 16 punti — ed è il Milan che ha scavalcato ieri la Juve — la precedenza nerazzurra va all’Europa, dove la scelta di dicembre ha implicato un’avversaria più pericolosa negli ottavi. È un gioco di dare e avere sul quale l’Inter conserva un certo controllo, ma non totale: va in casa dell’Atletico con un gol di margine, ma a Bologna le ha fatto bene testarsi sulla capacità di sopravvivere, perché qualche sofferenza verrà”.

