Il noto giornalista Paolo Condò ha espresso il proprio pensiero in merito al miglioramento di Inter e Milan in vista del derby

Intervenuto su Repubblica, Paolo Condò ha parlato delle prime partite di questo campionato di Serie A, sottolineando la crescita fatta da Inter e Milan.

LE PAROLE – «L’inter così come il Milan si rivelerà una squadra molto completa in lungo andare: però è un bene per la trama del campionato che le grandi in ritardo abbiano subito una chance per ricucire con almeno una delle fuggitive».

L’articolo Condò: «Inter? Promettente. Serve tempo prima che diventi completa» proviene da Inter News 24.

