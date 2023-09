Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della lotta scudetto in Serie A.

LE PAROLE- «Pioli e Inzaghi stanno facendo gli stessi calcoli: considerare le partite a blocchi di tre/quattro, nei quali decidono quale è la sfida più facile per far riposare i migliori. Il tecnico nerazzurro ha battezzato la gara con il Sassuolo come la più difficile del trittico, è andata male perché alcuni giocatori sono stanchi, soprattutto gli attaccanti. Ecco perché, visto l’infortunio di Arnautovic, dico già adesso che a Salerno riposerà uno tra Thuram e Lautaro».

