L’opinionista Paolo Condò sottolinea le particolarità del derby della Madonnina che si giocherà tra due settimane.

Paolo Condò su La Repubblica si proietta al derby Milan-Inter del 22 aprile che potrebbe regalare la certezza matematica della conquista del ventesimo Scudetto ai nerazzurri. “Questa è la quarta stagione dopo il dominio eccezionalmente duraturo (9 anni) della Juve, e per la terza volta — a meno di improbabili sorprese in volata — Milano occuperà i primi due posti della classifica”.

Il derby visto dalla panchina

Il secondo derby vissuto sulla panchina dell’Inter è una ferita ancora aperta per Simone Inzaghi; il tecnico piacentino si sta rifacendo con gli interessi. L’Inter ha vinto tutti gli ultimi 5 derby tra cui uno che assegnava un trofeo in gara secca, la SuperCoppa italiana del 2023, ed i 2 di semifinale di Champions League. “Derby è la parola chiave per comprendere perché Simone Inzaghi sia stato a lungo costretto a rincorrere il consenso dei tifosi (e dei dirigenti): la dinamica del match perduto per la doppietta di Giroud, cambi compresi, fu un capo d’imputazione severo. Molto peggio è andata a Stefano Pioli, che avendone persi cinque di fila deve ancora rimontare una parte significativa dell’umore popolare: e sì che quest’anno, una volta assemblata la rivoluzione di mercato, il Milan fila che è un piacere vederlo, vicino alla velocità dell’Inter e addirittura un punto sopra il ritmo-scudetto di due anni fa. È per questo che il derby del 22 sarà perfino più importante per lui, rispetto alle motivazioni del collega che conta di vincerci il primo scudetto della sua carriera”.

