Udinese-Inter chiude la 31ma giornata del campionato di Serie A: è tutto pronto al Bluenergy Stadium, Cioffi ed Inzaghi hanno comunicato le loro scelte.

L’Inter vuole avvicinarsi il più rapidamente alla conquista matematica del ventesimo Scudetto ma l’Udinese è invischiata nella lotta per non retrocedere e non renderà la vita facile agli avversari. Nei friulani mancherà il centravanti Lucca per squalifica, Cioffi ha scelto di schierare il solo Thauvin in attacco. Inzaghi schiera la formazione che vi avevamo anticipato, torna Sommer in porta, Carlos Augusto prende il posto dell’infortunato Bastoni in difesa mentre sulla destra Dumfries vince il ballottaggio con Darmian. Capitolo infortunati, De Vrij, Bastoni e Cuadrado non sono stati convocati: il colombiano ha recuperato ma essendo fuori da molti mesi ha bisogno ancora di diverse settimane per ritrovare una condizione quantomeno accettabile, per non parlare del fatto che ora c’è anche Buchanan nel suo ruolo che attende di essere impiegato maggiormente. Stasera Thuram e Lautaro cercheranno di interrompere un digiuno da goal che dura da più di un mese; ecco le formazioni ufficiali.

Marcus Thuram

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 11 Walace, 24 Samardzic, 12 Kamara; 37 Pereyra; 26 Thauvin.

A disposizione: 1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 4 Lovric, 7 Success, 13 Joao Ferreira, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 32 Payero, 33 Zemura.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

