I nerazzurri rimontano l’Udinese e conquistano i 3 punti solo al 95′.

La partita inizia a ritmi molto bassi e nei primi 10 minuti c’è solo un’occasione da goal, il colpo di testa di Lautaro che termina molto a lato. Successivamente Dimarco prova due volte la conclusione senza andare neanche vicino al bersaglio. L’Udinese aspetta eventuali errori dei nerazzurri per ripartire: Pereyra calcia alto dopo un brutto disimpegno di Acerbi. A circa metà tempo il destro a giro di Calhanoglu viene deviato in corner dal tuffo plastico di Okoye; alla mezz’ora la botta di Calhanoglu viene respinta in qualche modo dal portiere avversario. Al 40’ l’Udinese passa in vantaggio a sorpresa col tiro-cross di Samardzic deviato lievemente da Carlos Augusto. L’Inter reagisce subito col colpo di testa in tuffo di Lautaro: si supera Okoye; si va a riposo sull’1-0. Non basta quindi un dominio quasi totale dei nerazzurri nella prima frazione testimoniato addirittura dal 78% di possesso palla, conta solo la rete di Samardzic, colui che è stato ad un passo dall’Inter la scorsa estate.

Lazar Samardzic

L’Inter trova il pareggio al 49’ con Carlos Augusto ma dopo un lungo check al V. A. R. la rete viene annullata per fuorigioco. Al 53’ Okoye travolge Thuram ed è calcio di rigore: dal dischetto Calhanoglu batte Okoye con un tiro basso e angolatissimo. Dopo l’ora di gioco Dimarco sfonda sulla sinistra e crossa per Thuram che manda alto di testa; successivamente il neo-entrato Frattesi spedisce fuori di testa. L’Inter attacca a testa bassa: Thuram serve Frattesi che spara in curva. Al 95′ Lautaro fa partite un destro violento che viene deviato sul palo da uno strepitoso Okoye: sulla ribattuta Frattesi insacca a porta vuota e regala la vittoria all’Inter. Inter batte Udinese 2-1.

