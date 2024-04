I nerazzurri battono solo al 95′ un’Udinese stretta e molto solida: andiamo a vedere le pagelle.

SOMMER 6: sorpreso dal tiro-cross maligno di Samardzic che lo lascia pietrificato. Non poteva comunque fare di meglio nell’occasione, inoperoso per il resto della partita.

PAVARD 6: difende bene ma si fa vedere soprattutto in fase di impostazione.

ACERBI 5,5: compie due errori non da lui in fase di impostazione nel primo quarto d’ora, in generale non è sembrato sicurissimo dovendo marcare Thauvin che non è un centravanti statico.

CARLOS AUGUSTO 6: protagonista suo malgrado della deviazione che beffa Sommer sulla rete di Samardzic. Gli viene poi annullato un goal per fuorigioco, gara ordinaria.

DUMFRIES 5,5: difende il giusto ma attacca poco, da rivedere. (Dal 68’ DARMIAN s. v.).

Davide Frattesi

BARELLA 6,5: uno dei più attivi nel primo tempo, realizza un paio di ottimi lanci lunghi per le punte. Non molla mai, il migliore del centrocampo.

CALHANOGLU 6: non è brillantissimo dal punto di vista fisico e la circolazione palla dell’Inter è lenta. Ci prova due volte dalla distanza sollecitando i riflessi di Okoye ma da un suo passaggio sbagliato nasce il goal di Samardzic. Si fa perdonare segnando il rigore dell’1-1, gara dai due volti. (Dal 74’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

MKHITARYAN 6,5: compie tanto lavoro sporco e si mette in luce con diverse giocate di esperienza come un paio di finte che disorientano l’avversario diretto. Provvidenziale nella ripresa un suo salvataggio difensivo al termine di una lunga corsa all’indietro. (Dal 68’ FRATTESI 7: ancora un goal da 3 punti allo scadere, l’inserimento vincente lo ha nel sangue).

DIMARCO 7: molto vivace ma i compagni non lo sono altrettanto, lui prova a disegnare qualche traiettoria delle sue ma le punte non riescono a sfruttarle. Il migliore. (Dall’81’ BUCHANAN s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6: i friulani difendono bassi e stretti e spazi per lui non ce ne sono. Ci prova comunque in tuffo ma Okoye è super, mette lo zampino sul goal vittoria di Frattesi con un gran destro a giro.

THURAM 5,5: vede pochi palloni nel primo tempo, nella ripresa sbaglia qualche semplice appoggio ma si guadagna il rigore poi trasformato da Calhanoglu. Momento negativo per lui. (Dall’81’ ARNAUTOVIC 6,5: propizia il goal di Frattesi con un bel passaggio di tacco).

INZAGHI 6,5: i suoi approcciano decisamente molli la gara, nella ripresa le cose migliorano. Lui rischia togliendo Calhanoglu ed inserendo Sanchez sull’1-1, la scelta premia visto che arriva la vittoria su un campo molto difficile.

L’articolo Udinese-Inter, le pagelle: Frattesi ha l’inserimento nel sangue, Dimarco geometra, Inzaghi osa, centrocampo da rivedere proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG