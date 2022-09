Il giornalista Paolo Condò si è espresso su alcune problematiche che affliggono il club nerazzurro.

Paolo Condò su La Repubblica ha parlato di Inter ribadendo l’importanza di Romelu Lukaku. “Quello di Perisic è stato un addio ancora più doloroso: Inzaghi non riesce a venir fuori dal rebus della fascia sinistra, e l’eclissi di De Vrij ha mandato in tilt l’assetto difensivo. Il gol di Giroud, a reparto schierato, grida vendetta come quello di Felipe Anderson”.

Stefan De Vrij

“Senza ripetere le storie arcinote della proprietà cinese in crisi e del management italiano che cerca di arginarne gli effetti, l’Inter quest’anno si è presentata con un piano d’azione preciso: Romelu Lukaku. È il suo ritorno l’arma per attraversare questo periodo storico. Il Bayern era uscito dai blocchi esplosivo, ma le ultime due gare sono stati due pallidi 1-1. È una grande rivale, ma anche un’occasione per rimontare la depressione”.

