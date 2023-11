Il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto dall’Inter e della lotta scudetto con la Juventus

Intervenuto su Repubblica, Paolo Condò analizza il successo ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «L’Inter ha vinto sabato a Bergamo giocando e soffrendo. La Juve ha vinto ieri a Firenze senza giocare ma anche senza soffrire, basterà per competere con l’Inter? Forse no, e non sempre rinuncerà in modo così scientifico, ma intanto tutte le altre viaggiano ben lontane. E questo per Allegri è già un risultato».

