L’opinionista Paolo Condò ha espresso il suo parere sulla SuperCoppa italiana e sulla sua incidenza nella lotta Scudetto.

Paolo Condò su La Repubblica si è proiettato alla SuperCoppa italiana che si terrà nei prossimi giorni. “Questa Lazio sembra la rivale più accreditata dell’Inter per il primo titolo stagionale, che conta quel che conta ma una volta che sei arrivato lì — e lì è Riad, Arabia Saudita — te lo giochi. Sarà la seconda semifinale, venerdì, mentre il primo posto in finale se lo giocheranno giovedì Napoli e Fiorentina”.

Sui partenopei

“Ecco, il Napoli. È tornato alla vittoria dopo il disastro di Torino, ma le modalità del successo in extremis sulla Salernitana obbligano alla cautela: l’accensione finale di Kvara è stata l’unica novità sostanziale, e la violenta polemica esplosa in settimana tra il suo (inopportuno) agente e Osimhen ha alzato un ulteriore velo sulle tensioni interne”

Victor Osimhen

Il ritorno dell’Inter

“L’analisi delle concorrenti aggiunge peso al pronostico per l’Inter dominante ammirata a Monza. Dopo un paio di turni in qualche modo cigolanti, Simone Inzaghi ha eliminato ogni rumorino dalla sua fuoriserie spingendo a fondo sull’acceleratore grazie a una coppia di attaccanti — Lautaro e Thuram — la cui intesa ha raggiunto lo stato di grazia. Alle loro spalle, il triangolo di centrocampo è un motore di forte rendimento capace di un pressing alto che costringe i rivali nella loro metacampo per minuti, e minuti, e minuti. La Juve non sarebbe partita per Riad nemmeno senza la penalizzazione, e il suo ovvio obiettivo — a partire da domani col Sassuolo — è quello di guadagnarsi un doppio invito (campionato e coppa) per la prossima edizione. Il rinvio forzato di Inter-Atalanta le dà la chance di presentarsi in testa allo scontro diretto: sono sottigliezze, ma Allegri ne conosce il valore”.

