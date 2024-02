L’opinionista Paolo Condò si è proiettato già agli ottavi di Champions League delle italiane.

Paolo Condò su La Repubblica ha detto la sua sugli accoppiamenti di Inter, Napoli e Lazio in Champions League. “In Champions abbiamo una squadra leggermente favorita, l’Inter contro l’Atletico Madrid, e una chiaramente sfavorita, la Lazio col Bayern. È per questo che Napoli-Barcellona, in apparenza molto equilibrato, potrebbe essere il duello di confine, e il peso di due squadre ai quarti di Champions sarebbe notevole per il ranking e per l’immagine competitiva del calcio italiano”.

Diego Simeone

La metamorfosi dei Colchoneros

“Lungi dal pensare che l’Atletico per l’Inter sia una rivale semplice, va detto che la squadra di Simeone è alle prese da circa un anno con una riconversione filosofica, il passaggio da un atteggiamento molto conservativo a un fraseggio in costruzione favorito dallo splendido Griezmann, gancio fra centrocampo e attacco, che ha sconvolto il panorama consolidato. Oggi l’Atletico segna di più ma subisce altrettanto: e quindi l’Inter, sempre fedele a se stessa, dovrà inserirsi nelle contraddizioni ancora irrisolte di Simeone”.

Su Lazio-Bayern Monaco

“Il Bayern è la terza favorita del torneo dopo City e Real, dunque una rivale tremenda per la Lazio che già l’incrociò negli ottavi del 2021, e ne uscì con le ossa rotte. Tremenda non vuol dire fuori portata, anche perché l’inseguimento in Bundesliga alla lepre Bayer sta stressando lo squadrone di Tuchel. Se Sarri troverà l’alchimia della Lazio perfetta — evento raro in stagione — almeno all’andata ci sarà partita. E il ritorno si comincia a costruire all’andata”.

