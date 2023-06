L’opinionista Paolo Condò promuove la stagione dei nerazzurri sottolineando le differenze con la scorsa annata.

Paolo Condò su La Repubblica ha fatto un bilancio della stagione dell’Inter. “L’Inter vale 9, il che implica che se avesse vinto a Istanbul la squadra dell’anno sarebbe stata lei, com’è giusto per chi porta a casa la Champions. Ma il raggiungimento della finale — giocata spalla a spalla col City, peraltro — unita alla coppa Italia e alla Supercoppa compensa le famose 12 sconfitte in Serie A, molte contro rivali di seconda o terza fascia: nei tre campionati precedenti l’Inter aveva perso undici gare in totale”.

coreografia tifosi Inter

“Da un anno all’altro sono rimasti in canna 13 gol, e ne sono stati subiti 10 in più. Inter e Bologna sono quelle che ne hanno presi di meno in casa (14), ma i 28 incassati in trasferta la pongono al dodicesimo posto. In compenso Onana, da quando è iniziata l’eliminazione diretta in Champions, ha messo assieme cinque clean sheet su sette: il portiere è uno dei plus della stagione nerazzurra”.

