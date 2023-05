Condò: «L’Inter è favorita conto il Milan. Leao…». Le parole del giornalista in vista dell’euroderby tra Milan ed Inter

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Repubblica dell’euroderby tra Inter e Milan. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

L’evidente salute atletica di Inter, Milan e Juve è una garanzia per l’ultimo mese di partite, che oltre alla volata per i passaporti europei conterrà le semifinali e in qualche caso le finali delle coppe: una grande prospettiva, un giusto passaggio di consegne fra il Napoli . e le potenziali protagoniste di maggio e giugno. L’Inter ha vinto a Roma in modo chirurgico, lucrando sulla superiorità indotta dalla sua completezza e dall’eccesso di assenze nella rivale; entra nella semifinale di Champions da leggera favorita, ovviamente molto dipenderà dalla presenza o meno di Leao.

A proposito del suo infortunio, però, va detto che il brillante successo del Milan sulla Lazio ha proprio lì la sua genesi. nel senso che il forfait del portoghese ha ferito i compagni inducendoli a una reazione di pura adrenalina. La Lazio non l’ha proprio vista arrivare, prova ne sia il molle palleggio sul quale Bennacer s’è avventato per il gol dell’1-0. Lo stesso raddoppio di Theo è stato reso possibile dalla pigrizia di Milinkovic e dei difensori».

