Il giornalista Paolo Condò si è espresso a Sky Sport sulle possibili scelte di Simone Inzaghi verso la finale di Champions League tra Manchester City e Inter

Condò si è espresso in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

«Dall’inizio di aprile il calendario nerazzurro è stato fitto e la squadra ha saputo farsi trovare pronta. Sta per arrivare la prima settimana senza gare infrasettimanali. In finale il Manchester City è favorito. Scelte di formazione? Lukaku me lo terrei per l’ultima mezz’ora nell’ottica di provare a vincerla o magari per andare ai supplementari».

