L’estremo difensore dell’Inter Andre Onana è molto carico in vista della finale di Champions.

In seguito al match vinto contro l’Atalanta Andre Onana è stato intervistato da InterTv, impossibile non parlare anche della finale contro il Manchester City. “Istanbul? Sappiamo che loro sono una grande squadra ma questa squadra ha l’opportunità di giocarsela. Le finali non si giocano ma si vincono”.

Andre’ Onana

“Non posso promettere la vittoria ma prometto che l’Inter andrà a morire su quel campo e farà tutto il possibile per regalare questo sogno ai tifosi. Come si attende la finale? Con tanta tranquillità. per noi era importante vincere stasera. Ci sarà un’attesa serena. Sono stati mesi difficili. Istanbul sarà una battaglia, non vedo l’ora di giocarla”.

