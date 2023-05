Si chiude oggi la Premier League che ha assegnato gli ultimi verdetti: chi vince, chi va in Europa e chi retrocede

Si è chiusa oggi la Premier League e dopo i primi verdetti, l’ultima giornata consegna anche l’ultima squadra ad andare in Europa, in Conference League e anche l’ultima squadra a retrocedere in Championship. Da registrare la vittoria dell’Aston Villa di Emery, che passa dal sedicesimo posto fino alla qualificazione in Conference League e la retrocessione del Leicester, che vince con il West Ham, ma con la vittoria dell’Everton – salvo – finisce in Championship assieme al Leeds.

CAMPIONE D’INGHILTERRA: Manchester City.

IN CHAMPIONS LEAGUE: Arsenal, Manchester United, Newcastle.

IN EUROPA LEAGUE: Liverpool, Brighton.

IN CONFERENCE LEAGUE: Aston Villa.

RETROCESSE: Leicester, Leeds, Southampton.

