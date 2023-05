L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha detto la sua anche sulla finale di Champions League.

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo Inter-Atalanta si è espresso anche sulla finale di Champions. “Primi 10 minuti? Non ci era mai successo, i due gol hanno complicato tutto: l’Inter è partita com un’adrenalina fantastica dovuta alla vittoria in Coppa e alle sfide che verranno e ha fatto cose che noi non siamo riusciti a reggere”.

Champions League

“Abbiamo fatto qualche errore, poi abbiamo preso le misure e lì abbiamo costruito una buona gara. Inzaghi dentista di Guardiola Penso di sì, l’Inter è la peggior squadra per il City da incontrare: ha le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà una squadra fortissima. E’ giustamente la iper favorita, ma è una finale: l’Inter abbina qualità, forza, capacità di ripartire veloce, situazioni che danno fastidio e che possono rendere vincenti“.

L’articolo Gasperini: “L’Inter è la peggior squadra da affrontare per il City che comunque è iper favorito” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG