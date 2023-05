Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn facendo un bilancio della stagione biancoceleste

Sarri ha parlato così della stagione della Lazio, ormai certa di una qualificazione in Champions League:

«L’obiettivo oggi è blindare il terzo posto per poter poi attaccare il secondo. Un obiettivo raggiunto deve essere il trampolino per raggiungerne un altro. Siamo andati oltre nelle aspettative, ci rimane il rammarico per le coppe europee».

L’articolo Sarri va oltre il piazzamento Champions: «Le coppe sono un rammarico» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG