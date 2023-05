Il giornalista Fabrizio Biasin sostiene che l’ex Lazio si sia infortunato in finale di Coppa Italia calciando via il pallone al fischio finale.

Fabrizio Biasin su Libero critica il rendimento di Joaquin Correa sottolineando però un fattore scaramantico. “E così Joaquin l’argentino scende dal treno, non giocherà neppure settimana prossima contro il Torino nell’ultimo turno di Serie A. Inzaghi cercherà in tutti i modi di averlo a disposizione per la finale del 10 giugno a Istanbul, anche se «in tutti i modi» è piuttosto esagerato”.

Joaquin Correa

“Serviva ora per far respirare i titolari e, invece, archivia una stagione che definire insufficiente è farle un complimento. Ah, sapete quando si è fatto male? Calciando in cielo l’ultimo pallone prima del triplice fischio di Fiorentina-Inter. Pure iellato. L’unica consolazione la offre la scaramanzia: il nostro si è fatto male a un passo dal Mondiale, altrimenti avrebbe fatto parte del gruppo che da lì a un mese avrebbe vinto il Mondiale. Ora è possibile che salti anche la finale di Champions. Praticamente un talismano, ma al contrario“.

L’articolo Biasin: “Definire insufficiente la stagione di Correa è un complimento, il Tucu è un talismano al contrario” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG